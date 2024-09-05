البرلمان الأوكراني اقر تعين وزير خارجية جديدا ونائبين لرئيس الوزراء في تعديل وزاري

صوت نواب البرلمان الأوكراني اليوم على تعيين وزير خارجية جديد ونائبين جديدين لرئيس الوزراء ،في وقت يجري فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي أكبر تعديل وزاري منذ بداية الحرب في شباط 2022.

وسيتولى آندري سيبها (49 عاما) حقيبة وزارة الخارجية خلفا لدميتري كوليبا، أحد أبرز الشخصيات الأوكرانية في الغرب خلال السنوات القليلة الماضية. وسيبها دبلوماسي يتمتع بخبرة طويلة لكنه ليس معروفا على نطاق واسع.

ولا يُتوقع أن تؤثر القيادة الجديدة لوزارة الخارجية على سياسة أوكرانيا بشكل كبير، لأن زيلينسكي ومكتبه يتوليان الدور القيادي في الشؤون الخارجية منذ بدء الحرب مع روسيا.

وذكر زيلينسكي إن أوكرانيا بحاجة إلى "طاقة جديدة" وإن هذا الخريف سيكون فصلا مهما لبلاده في الحرب. ومن المقرر أن يسافر زيلينسكي إلى الولايات المتحدة هذا الشهر ويأمل حينها في تقديم "خطة للنصر" للرئيس الأميركي جو بايدن.

وأعاد البرلمان تعيين أولها ستيفانيشينا (38 عاما) نائبة لرئيس الوزراء لشؤون التكامل الأوروبي وتوليتها حقيبة أكبر تشمل الإشراف على وزارة العدل.

ووافق نواب البرلمان أيضا على إعادة تعيين أوليكسي كوليبا النائب السابق لمدير مكتب زيلينسكي نائبا لرئيس الوزراء لشؤون إعادة الإعمار والمناطق والبنية التحتية.

ومن المتوقع أن يعين البرلمان وزراء جددا آخرين اليوم الخميس في إطار التعديل الوزاري.