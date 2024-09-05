بوتين: توقف نقل الغاز عبر أوكرانيا سيكبد روسيا خسائر مالية

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "عدم تمديد كييف العقد مع شركة غازبروم لنقل الغاز الروسي إلى الأوروبيين عبر أوكرانيا بعد 31 كانون الأول، سيكبد بلادنا خسائر مالية".

ولفت بوتين، في منتدى اقتصادي عقد في فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا، الى أنه "بالنسبة لنا سيكون هناك انخفاض في الدخل"، معربا عن أسفه لأن هذا القرار "ليس خيارنا".

وشدد على "ضرورة التقليل من هذه المشاكل التي سيتم حلها رغم الخسائر المالية التي لم يحددها"، مؤكداً "لا بأس، غازبروم ستزود البلاد بالمزيد من الغاز"، من دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال "أيا كان ومهما كان حجم محاولاتهم لإغلاق قطاع الطاقة لدينا، فهذا مستحيل، محذراً من أن "الأسعار سوف ترتفع بشكل كبير".

وفي أواخر آب، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسميا أن كييف "لن تمدد الاتفاقية الحالية والتي مدتها خمس سنوات مع روسيا بعد انقضائها في نهاية العام".