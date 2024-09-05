أعلن وزير داخلية مقاطعة بافاريا يواكيم هيرمان أن "الرجل الذي أردته الشرطة الخميس قرب القنصلية العامة الإسرائيلية في ميونيخ أراد على الأرجح تنفيذ هجوم على المقر الدبلوماسي".
وأوضح هيرمان، في حديث للصحافيين، أنه "يرجح أنه اعتداء على المؤسسة الاسرائيلية وذلك بشأن الرجل الذي أردته قوات الأمن بعدما أطلق النار مرات عدة على المبنى".
وكشفت الشرطة، أنه نمساوي يبلغ من العمر 18 عاما.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشرطة الألمانية، أن "إطلاق نار في ميونيخ قرب مركز توثيق النازية في منطقة قريبة من القنصلية الإسرائيلية".
وكانت قد افادت هيئة البث الإسرائيلية، عن "إطلاق نار على القنصلية الإسرائيلية في ميونخ دون وقوع إصابات ومقتل المهاجم".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الألمانية: من المرجح أن مطلق النار في ميونيخ أراد استهداف قنصلية اسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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