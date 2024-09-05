الرئاسة الفرنسية: ماكرون عيّن ميشال بارنييه رئيسا جديدا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة

أعلنت الرئاسة الفرنسية، عن "تعيين ميشال بارنييه رئيسا جديدا للوزراء، وكلّفه الرئيس الفرنسي إيمانويل بتشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة بعد قرابة شهرين على الانتخابات التشريعية".

وبارنييه (73 عاما) هو أكبر رئيس حكومة في تاريخ فرنسا الحديث وكُلف تشكيل "حكومة جامعة في خدمة البلاد"، حسب ما أضافت الرئاسة.

وقد رفض ماكرون تشكيل حكومة من الجبهة الشعبية الجديدة، تحالف اليسار المتصدر في نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، وتكليف مرشحته لرئاسة الحكومة الموظفة الرسمية لوسي كاستيه.

وبات تشكيل حكومة جديدة في فرنسا، أمرا ملحا مع ضرورة تقديم موازنة العام 2025 إلى البرلمان بحلول الأول من تشرين الأول على أبعد تقدير.