زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "الدّفاعات الجوّيّة اعترضت هدفَين جويَّين مشبوهَين، كانا في طريقهما نحو إسرائيل من ​لبنان​، ولم يخترقا المجال الجوّي الاسرائيلي، كما لم تقع إصابات"، مشيرًا إلى أن "بالإضافة إلى ذلك، هاجم الجيش بنيةً عسكريّةً لـ"حزب الله" في منطقة ​قانا​ جنوب لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفَين جويَين مشبوهَين كانا في طريقهما من لبنان نحو إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.