بدون إسرائيل.. الإدارة الأميركية تدرس عقد صفقة أحادية مع حماس

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت شبكة NBC الأميركية، الليلة الماضية، إن عائلات الرهائن الأميركيين المحتجزين في قطاع غزة تمارس ضغوطا على البيت الأبيض للنظر بجدية في إبرام صفقة أحادية الجانب مع حركة حماس لتأمين إطلاق سراح أقاربهم.

وأضافت الشبكة الأميركية نقلا عن 5 أشخاص مطلعين على المناقشات، أنه يجري حاليا مناقشة الموضوع داخل إدارة بايدن.

والتقت عائلات رهائن أميركيين مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، يوم الأحد الماضي، وقال مسؤولون في الإدارة للعائلات إنهم سوف يستكشفون "كل الخيارات"، لكن الاتفاق مع حماس الذي يشمل إسرائيل لا يزال هو النهج الأفضل، حسب الشبكة.

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وتأتي المناقشات بشأن هذه الصفقة الأحادية في وقت يعتقد فيه أفراد العائلات، وبعض مسؤولي الإدارة، بشكل متزايد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لن يلتزم باتفاق مع حماس ينفذ وقفا لإطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن.

وتابعت الشبكة، "لا يزال 4 رهائن أميركيين متبقين محتجزين لدى حماس تعتقد الولايات المتحدة أنهم على قيد الحياة، وتسعى الإدارة لاستعادة رفات 3 آخرين يُعتقد أنهم قتلوا".

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز"، في يونيو الماضي، أن إدارة بايدن ناقشت إمكانية التفاوض على صفقة أحادية مع حماس لإطلاق سراح الرهائن الأميركيين في غزة إذا انهارت محادثات وقف إطلاق النار التي تشمل إسرائيل.

غير أن تنفيذ الفكرة لم يتم، مع معارضة بعض كبار مسؤولي الإدارة لها بشدة، واختيار الرئيس جو بايدن مواصلة محاولة التوصل إلى اتفاق أوسع يشمل إسرائيل، ويرسم في النهاية مسارا لإنهاء الصراع.

المصدر : وكالات - الحرة