نتنياهو المتلعثم .. لعنة بايدن تنتقل إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - على غرار زلات لسان بايدن، أصبح رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتلعثم في الكلام، أمام العامة، ويخطئ في التواريخ .

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن نتنياهو أصبح يتلعثم في الكلام مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضافت، أن نتنياهو لا يعرف موعد هجوم السابع من أكتوبر، وقبل يومين في المؤتمر الصحافي قال إنه وقع في التاسع من أكتوبر؛ واليوم في لقاء مع فوكس يقول إنه حدث في السابع من نوفمبر.

الجيش الإسرائيلي: قواتنا تجرف محاور زرعت فيها عبوات ناسفة بمخيم الفارعة

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، إنه قام بتجريف محاور في مخيم الفارعة شمال الضفة الغربية، حيث زعم العثور على عبوات ناسفة كانت قد زُرعت لاستهداف الجيش الإسرائيلي.

وذكرت التقارير أن عملية التجريف تأتي ضمن جهود الجيش لتأمين المنطقة والتعامل مع التهديدات الأمنية المحتملة. وقد تمكنت القوات من إزالة العبوات الناسفة التي كانت مزروعة في مناطق استراتيجية حول المخيم.

وقالت مصادر عسكرية إن العملية كانت مدروسة ومخططًا لها بدقة لضمان سلامة الجنود والمدنيين على حد سواء. وأضافت أن الجيش سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

اعلام عبرى : أضرار مادية جراء سقوط 3 قذائف في راموت نفتالي بالجليل الأعلى

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن ثلاث قذائف سقطت في منطقة راموت نفتالي بالجليل الأعلى، مما أسفر عن أضرار مادية في عدة مواقع.

وقالت القناة إن القذائف تسببت في تدمير بعض الممتلكات الخاصة والعامة، ولكن لم تُسجل إصابات بشرية حتى الآن. وأضافت أن فرق الطوارئ والإنقاذ وصلت إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة وإجراء تقييم شامل للأضرار.

كما أكدت السلطات الإسرائيلية أنها تعمل على تحديد مصدر القذائف وتقييم الوضع الأمني في المنطقة. هذا ويأتي الهجوم في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث دعت السلطات المحلية إلى توخي الحذر واتباع التعليمات الأمنية.

