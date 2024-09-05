الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 40878 شهيد

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت وزارة الصحة الفلسطينية، تقريرها الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 335 على قطاع غزة، معلنة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 40878 شهيد و 94454 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 2 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 17 شهيد و 56 اصابة خلال ال 24ساعة الماضية .

وأشارت إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وزارة الصحة الفلسطينية

وفي وقت سابق، كانت وزارة الصحة الفلسطينية أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 3 آخرون وسط اقتحام قوات إسرائيلية لمحافظة طوباس بالضفة الغربية.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن 5 فلسطينيين على الأقل قتلوا جراء قصف إسرائيلي لمركبة في طوباس.

ومنذ الثامن والعشرين من أغسطس الماضي، بدأت القوات الإسرائيلية عدوانا واسعا على الضفة الغربية، خاصة شمالها، ما أسفر حتى اللحظة عن مقتل 39 مواطنا، بينهم 21 من محافظة جنين، و8 من طولكرم، و7 من طوباس، و3 من الخليل.

وبهذا ترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 699.