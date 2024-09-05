الارشيف / اخبار العالم

"الأعلى للإعلام" يفتتح فعاليات دورة تدريب الصحفيين الشباب الأفارقة 59 السبت

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يفتتح فعاليات دورة تدريب الصحفيين الشباب الأفارقة 59 السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلى

الخميس، 05 سبتمبر 2024 04:22 م

يفتتح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، السبت القادم الموافق 7 سبتمبر الجاري، فعاليات دورة تدريب الصحفيين الشباب الأفارقة رقم 59، ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات بكلمة من رئيس المجلس، يليها حوارًا مفتوحًا مع المتدربين.

ومن المقرر أن تستمر الدورة لمدة 3 أسابيع، بمشاركة متدربين، من نيجريا وغانا وتنزانيا وكوت ديفوار والجزائر وكينيا والكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل والمغرب وتشاد.

كما يشارك في الدورة 3 نقباء صحفيين إفريقيين من الجزائر والكونغو الديمقراطية وتنزانيا.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements