شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يفتتح فعاليات دورة تدريب الصحفيين الشباب الأفارقة 59 السبت والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، السبت القادم الموافق 7 سبتمبر الجاري، فعاليات دورة تدريب الصحفيين الشباب الأفارقة رقم 59، ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات بكلمة من رئيس المجلس، يليها حوارًا مفتوحًا مع المتدربين.

ومن المقرر أن تستمر الدورة لمدة 3 أسابيع، بمشاركة متدربين، من نيجريا وغانا وتنزانيا وكوت ديفوار والجزائر وكينيا والكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل والمغرب وتشاد.

كما يشارك في الدورة 3 نقباء صحفيين إفريقيين من الجزائر والكونغو الديمقراطية وتنزانيا.