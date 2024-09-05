شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: الحوار الوطنى أصبح منصة حوارية غير مسبوقة وتوصياته محط أنظار العالم والان مع تفاصيل الخبر

أكدت أمل سلامة عضو مجلس النواب أن الحوار الوطني استطاع أن يحدث زخم في الحياة السياسية بصفة عامة والحياة الحزبية بصفة خاصة، وأصبح منصة تناقش كل الملفات والقضايا التى تتعلق بالمواطنين، لذلك فهو أصبح منصة حوارية غير مسبوقة، كما أنه ساهم في خلق حالة التفاعل بين الحوار الوطنى وبين الشارع المصرى لما يحظى به من اهتمام كبيرة من قبل القيادة السياسية، وتوصياته أصبحت محط أنظار واهتمام السلطة التنفيذية.

وأضافت "سلامة" خلال تصريحها ل ”الخليج 365”، أن الحوار الوطنى عزز أيضا المشاركة السياسية لعموم المواطنين الذين أصبحوا يتابعون باهتمام القضايا العامة ويترقبون جلسات الحوار الوطني، وما يدور بها وما يخرج عنه من توصيات تخص الموضوعات التى تمس المواطنين وتتحدث بصوتهم ليجدوا أن الحوار الوطني يعبر عن رغباتهم ويناقش القضايا المتعلقة بهم ليكون همزة الوصل بين المواطن والقيادة السياسية.

وأشارت إلى أن إحالة توصيات الحوار الوطنى للرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد التزام القيادة السياسية بمبادئ حقوق الإنسان والتفاعل الجاد مع القضايا الملحة، وبفضل هذا الدعم والحرص على تعزيز المشاركة المجتمعية، يسير الحوار الوطني في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الإصلاحات المنشودة.