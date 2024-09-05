شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين الرعاية الطبية المقدمة للأكثر احتياجا يتصدر جهود التحالف الوطني والان مع تفاصيل الخبر

يأتي محور الرعاية الصحية على رأس المحاور التنموية التي تعمل عليها خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل الارتقاء بالمنظومة الخدمية في المجال الطبي لتحسين الرعاية المقدمة للأسر الأكثر احتياجًا والتقديم الصحي المباشر لهم من خلال قوافل متعددة ومتنوعة تتوجه للقرى والنجوع الأكثر فقرا.

وتضمنت آخر الجهود، استكمال مؤسسة صناع الخير، العضو في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، جهود مبادرة "عنيك في عنينا" التي تهدف إلى تحسين صحة العيون وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للأكثر احتياجاً، قامت المؤسسة بتسليم نظارات طبية مجانية لعدد كبير من الأهالي في قرية كوم البركة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وذلك تمهيداً لإجراء عمليات جراحية عيون متخصصة.

وستشمل هذه العمليات مجموعة متنوعة من التدخلات الجراحية الهامة، مثل إزالة المياه البيضاء والحول وتركيب العدسات، وغيرها من العمليات التي من شأنها تحسين الرؤية واستعادة القدرة على ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي، بهدف تحسين جودة حياة الأهالي وتوفير خدمات صحية متميزة بالمجان.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة عنيك في عنينا، تخطت عتبة المليون مواطن، وتعمل على تنظيم قوافل طبية موسعة للكشف على امراض العيون لاهالى القرى والنجوع.