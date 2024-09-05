شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الكشكى: استجابة الرئيس السيسي لمناشدات الحوار الوطنى تؤكد دعمه الكامل والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو أمناء الحوار الوطنى، أن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوصيات الحوار الوطنى بشأن ملف الحبس الاحتياطى والإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا، هى إشارة قوية تؤكد اهتمام مؤسسات الدولة والقضاء لإعادة النظر فى التحقيقات وإعطاء الفرصة الكاملة بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة ومسارات الإصلاح السياسي

وأشار فى تصريح لـ"الخليج 365" أنها تؤكد الدعم الكامل من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناشدات الحوار الوطنى التى تقدم بها منذ 26 أبريل 2022، موضحا أن استجابات الرئيس واضحة ومتكررة، إذ أنه دائما كان سباق فيما يتعلق بالتفاعل مع ملف حقوق الإنسان.

وأضاف أن كل ذلك يؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها تتجه نحو مسار مهم وقوى لمرحلة جديدة ستشهدها الدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان.