شكرا لقرائتكم خبر عن الجيل الديمقراطى: التعنت الإسرائيلى السبب الوحيد لإفشال مفاوضات إيقاف الحرب والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن خطاب رئيس الوزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي أعلن فيه أن القوات الإسرائيلية يجب أن تحتفظ بالسيطرة على محور فيلادلفيا "صلاح الدين" عند الحدود بين غزة ومصر، متعهداً "بعدم الرضوخ للضغوط" أكد للعالم بأنه العقبة المانعة للوصول إلى اتفاق يوقف الحرب النازية التى يشنها منذ السابع من أكتوبر الماضى لإبادة الشعب الفلسطينى، وأن موقفه المتصلب والذى يخالف القانون الدولى والاتفاقات الدولية هو السبب الوحيد لإفشال المفاوضات الدائرة بينه وبين حماس برعاية مصرية، قطرية ،أمريكية .

وأشار الشهابي، إلى أن خطاب النتنياهو، ملىء بالأكاذيب والاباطيل موضحا ان ظهوره في خطابه خائفا، مرتبكا وضعيفا ومهزوزا يعود الى موقف امريكا وبريطانيا الاخير منه "وهم اكبر داعميه فى حربه النازية و الشيطانية ضد شعبنا الفلسطينى"، والتى أعلن فيه الرئيس الأميركي جو بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بات عقبة تحقيق الهدنة، وكذلك إعلان رئيس وزراء بريطانيا وقف عقود عسكرية كانت في طريقها إلى إسرائيل ،وهو ما يعنى أن واشنطن ولندن بدأتا في خلخلة وضع نتنياهو السياسي، وإزاحته من على كرسى رئيس الحكومة الإسرائيلية وكتابة كلمة النهاية على تاريخه السياسى، وقد يقضى فى السجن بقية عمره وهو ما انعكس عليه وهو يلقى خطابه الاول منذ 7 أشهر واجبره عليه الدعوة إلى الإضراب العام التى وجهها اتحاد نقابات العمال "الهستدورت" والذى يعتبر أهم مؤسسة حكومية فى إسرائيل .

وأكد رئيس حزب الجيل أن خطاب نتنياهو عكس حالة الهوس والاستبداد التى يعيش فيها، وجعلته يرفض كل الحلول السياسية لإيقاف هذه الحرب الملعونة والإفراج عن الرهائن، لافتا إلى أنه لم يقنع الرأى العام فى بلاده وايضا لم يقنع الرأى الدولى وخاصة وهو يقول "كاذبا"بعد 11 شهر من الحرب مع المقاومة الفلسطينية، إن "تحقيق أهداف الحرب يمر عبر محور فيلادلفيا.. والسيطرة على المحور تضمن عدم تهريب المخطوفين إلى خارج غزة" ، واكد فشله فى تحقيق أيا من أهدافه من هذه الحرب باعترافه هو بالرغم من تكلفته حربه النازية وصلت إلى 76 مليار دولار وذلك عندما قال : "في هذه الحرب بالذات، وضعنا لأنفسنا أربعة أهداف: تدمير "حماس"، وإعادة جميع المختطفين، وضمان أن غزة لن تشكّل تهديداً لإسرائيل فيما بعد، وإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم"، مضيفاً أن "ثلاثة من هذه الأهداف تمر عبر مكان واحد هو محور فيلادلفيا"، ولذلك يبرر لمواطنيه فشله، أشار كاذبا ومخادعا ومرواغا إلى أن هذا المحور هو "مصدر الأكسجين والأسلحة لحماس"، ولهذا السبب، يقول النتن ياهو "واهما" فإن الإسرائيليين ملزمون بالسيطرة" على تلك المنطقة... وهذا لن يتحقق، فمصر القوية والقادرة مصرة على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلى محور فيلادلفيا.