شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين فرصة حياة جديدة لهم والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب الحرية المصرى، أمر المستشار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وقد تعهد أهالى الطلاب وحديثى السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.

وأضاف النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن هذا القرار يعد بمثابة انتصارا لروح القانون خاصة وأن المفرج عنهم بهم عدد من الشباب وصغار السن، وهذا الإفراج أصبح بمثابة فرصة وحياة جديدة لهم لتعديل سلوكهم والسير فى الطريق الصحيح.

وتابع عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يأتى فى إطار جهود عظيمة قدمها مجلس أمناء الحوار الوطنى، وكانت استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى بوابة نجاة الكثير من المحبوسين، قائلا " نحن نعيش عصرا جديدا من حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ولغة الحوار تسيطر وتسطر تاريخا جديدا فى عهد الديموقراطية الشعبية المصرية".

كما أشاد مهنى، بموقف أهالى المفرج عنهم وتعهدهم بحسن سير وسلوك ذويهم، وتقديرهم للجهود المبذولة من اجلهم، مشيرا إلى أن جلسات الحوار الوطنى تعالج القضايا بكل دقة من خلال دمج وجهات النظر المختلفة والخروج بمقترحات ترضى المواطن المصرى وتاخذنا نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.