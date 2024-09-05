شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم شامل" رؤية حكومة مدبولى لتعزيز الجوانب الأكاديمية والتربوية والصحية للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

تعد العملية التعليمية بمثابة منظومة متكاملة شاملة، لا ترتكز فقط على تطوير البعد الاكاديمي للطالب وإنما تمتد إلى التأهيل التربوي والبدني والصحي للطالب، بما يحقق تطوير القيم والمهارات الاجتماعية، وتعزيز القدرة على التفكير النقدي وحل المشكلات، وتعلم كيفية التفاعل بشكل إيجابي مع الآخرين، فضلا عن النشاطات الرياضية والبدنية التي تساعد على تعزيز اللياقة البدنية والصحة العامة، مما يساهم في تحسين الأداء الأكاديمي والتركيز، وتوعية الطلاب بأهمية العادات الصحية السليمة، مثل التغذية المتوازنة والنوم الكافي، والوقاية من الأمراض، مما يؤثر إيجابياً على صحتهم العامة ورفاههم.

وفي هذا الصدد، تتبني حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رؤيه متكاملة في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) يأتي في مقدمتها استكمال مبادرة التربية الإيجابية في المدارس، والتي تأتي في إطار الاهتمام بتنمية الجوانب الشخصية لدى الطلاب، وذلك لأن التربية السليمة هي أساس التعليم، مع استمرار التوسع في تقديم وجبات صحية متكاملة العناصر الغذائية لطلاب المدارس الحكومية على مستوى المحافظات، والذي يأتي في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري التي تهتم بالنمو الشامل للطالب من خلال بناء شخصيته والاهتمام بالجوانب الصحية والبدنية والوجدانية والعقلية.

كما تعمل الحكومة - في ضوء خطتها علي عقد المزيد من الشراكات مع الأطراف ذات الصلة لدعم برنامج تقديم الوجبات الصحية المتكاملة للطلاب على مستوى الجمهورية.