شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: أكاذيب نتنياهو تؤكد نواياه فى استمرار الحرب وعرقلة المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، أن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما هي إلا استمرار لمسلسل الأكاذيب المستمر منذ بداية العدوان الغاشم على قطاع غزة في تداعيات أحداث السابع من أكتوبر، ومحاولة منه بزج اسم مصر نظرا لدورها في التصدر للمباحثات والوصول إلى إتفاق بوقف إطلاق النار وحصول الفلسطينيين على حقوق في العيش على أراضيهم واستقرار وضعهم.

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال تصريحها لـ ”الخليج 365” أن هذه الأكاذيب تؤكد نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي في استمرار الحرب والوقوف أمام التوصل لهدنة، وهذا يدفعه لإطلاق أكاذيب ولكنها مكشوفة للعالم أجمع، مستهدفًا من ذلك عرقلة أي جهود للوساطة والدخول في مفاوضات حقيقية تنتهي إلى وقف إطلاق النار، مشددة على أنه رغم كل هذه الأكائيب الغير مسئولة فالدولة المصرية لن تتخلى عن ثوابتها في رفض التواجد الإسرائيلي في محور صلاح الدين، وبالتوازي ستعمل كوسيط من أجل وقف نزيف الدماء في قطاع غزة.



وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.