شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قوى النواب": زيارة الرئيس السيسى لتركيا محطة هامة فى مسار تعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي تركيا تعد هي الزيارة الرئاسية الأولى من مصر إلى تركيا بعد 12 عاما.

وأكد النائب عبد الفضيل فى تصريحات صحفية، أن هذه الزيارة هي بداية لفصل جديد في العلاقات بين البلدين، كما تؤسس لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون والتكامل المشترك بين القاهرة وأنقرة.

وأشار رئيس القوي العاملة بمجلس النواب، إلي أن زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا تاريخية، وتعد محطة جديدة وهامة فى مسار تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، استكمالا لزيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لمصر في فبراير الماضي.

وقال النائب عادل عبد الفضيل: "من المنتظر أن تشهد الزيارة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات التركية في مصر، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية ، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة وفلسطين، والتنسيق المصري التركي والموقف الثابت للقاهرة وأنقرة الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية".