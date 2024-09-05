شكرا لقرائتكم خبر عن قبول أول دفعة بمدرسة الهيئة العربية للتصنيع بمجال صناعة الطائرات والان مع تفاصيل الخبر

وضعت الهيئة العربية للتصنيع هدفا واضحا من خلال مشاركتها في فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، يتمثل في تعزيز التعاون والتوسع في الشراكات مع كبري المؤسسات والشركات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية.

وبحث اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع خلال ختام فعاليات المعرض مع وفد شركة داسو الفرنسية العالمية برئاسة Anne Lise Dallut مدير عام شركة داسو الفرنسية في مصر، , تعزيز التعاون في العديد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك, ومنها تطوير الشراكة القائمة , حيث تم قبول أول دفعة من خريجي المدارس الإعدادية لعام 2024 بمدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية في مجال صناعة الطائرات بالتعاون مع شركة داسو الفرنسية وذلك بمعايير مصرية - فرنسية , فضلا عن التأكيد علي مكانة الهيئة العربية للتصنيع ودورها في توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية , حيث أن الهيئة تعد حاليا احدي سلاسل الإمداد لشركة داسو الفرنسية، من خلال تصنيع قطع الغيار وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.



