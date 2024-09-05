شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير المناهج أولوية حكومية وبرامج تعليمية تناسب وظائف المستقبل بالمقدمة والان مع تفاصيل الخبر

وضعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي خطة متكاملة في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024/2027) تطوير المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية، علي أولوياتها، انطلاقا من إيمانها بأن تطوير المناهج الدراسية بجميع المراحل التعليمية سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي إحدى الركائز الرئيسة نحو النهوض بالعملية التعليمية.

وفي هذا الصدد، نستعرض الاجراءات التي تستهدف الحكومة اتخاذها خلال فتره عمل البرنامج علي النحو الاتي :

أولا : التعليم قبل الجامعي

1-استكمال تطوير المناهج الدراسية، في إطار نظام تعليم 2.0، وهو ما يتضمن استكمال تطوير منظومة المرحلة الثانوية بما يحقق صالح الطلاب، ويُسهم في رفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.

2- التوسع في إدراج البرامج التعليمية التي تراعي وظائف المستقبل، وبما يسهم في تأهيل الطلاب وصقل مهاراتهم في المجالات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة.

3- التوسع في تطوير مناهج تعليمية مبتكرة تعزز المهارات الحياتية والتفكير النقدي لدى الطلاب.

ثانيا : التعليم الجامعي

استكمال تطوير المناهج الدراسية بالجامعات المختلفة لتتناسب مع احتياجات سوق العمل، ورفع قدرات الطلاب والاهتمام ببرامج التدريب العملية، وبخاصة في المجالات الحديثة، بما يشمل الحوسبة السحابية وغيرها من المجالات التقنية المتخصصة