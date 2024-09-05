شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحادى الديمقراطى: تصريحات نتنياهو محاولة فاشلة لإخفاء إخفاقاته فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، إن الاتهامات التى ساقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مصر بشأن محور فيلادلفيا، محاولة بائسة للتهرب من مفاوضات تبادل الأسرى والضغوط العربية والدولية لوقف الحرب على قطاع غزة.

وأوضح " ترك"، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365، أن نتنياهو كاذب ولا يملك أي دليل ويسعى لتبرير وجوده في محوري فيلادلفيا ورفح، مؤكدا على فشل حكومة إسرائيل في احتواء الموقف أو كسب المعارك الدائرة في قطاع غزة، فلأول مرة نجد هذا العدد الكبير من الإسرائيليين يتظاهرون لرحيل نتنياهو لشعورهم بالخطر على مستقبل بلادهم وحياتهم .

وأشار إلى أن استقالات الجيش الإسرائيلي الكثيرة تؤكد على أنه في صدام مع الجميع لأنه يدرك أن استمرار الحروب والصراعات سينهي مستقبله السياسي وسيكون خلف القضبان، لانه محاصر بالعديد من القضايا في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن العديد من الدول العربية والاقليمية وقفت مع مصر لثقلها الدولي والاقليمي والعربي فضلا عن أنها صاحبة الحق وفقا للقوانين والمعايير الدولية.