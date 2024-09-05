شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: زيارة الرئيس تركيا لها تداعيات إيجابية على استقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور طارق البرديسي أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا اليوم يعتبر لقاء الثقل الاستراتيجي والحضاري بين القاهرة وأنقرة وتداعياته الإيجابية في تحقيق الاستقرار، ويعطي أرضيةً صلبة لمزيد من التنسيق في كل الملفات وكذا الزخم الكبير للتعاون الاقتصادي والاستثمارات البينية بين البلدين الشقيقين ووشائج القربى تاريخياً وجغرافياً وثقافياً متينة ظاهرة.

وأضاف "البرديسي" خلال تصريحه ل ”الخليج 365” أن زيارة الرئيس السيسي لأنقرة بعد زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة تشي بمرحلة جديدة في فصول العلاقات السياسية وهذا التلاقي على مستوى القمة السياسية يحقق تقارباً في كل ملفات المنطقة وينسق الرؤى الاستراتيجية في غزة والعلاقات مع سوريا والعراق لعودة اللحمة بين تركيا والعرب بحيث يعود إستقرارٌ مهم فقدناه نتيجة التوترات الأمنية ومشاكل المياه والحدود وجماعات الإرهاب وما كان ذلك ليتحقق لولا هذا التلاقي لتبدأ المنطقة تجابه تحدياتها متسلحة بتوافق وتنسيق مصري وتركي وعربي تركي لأن أنقرة دولة إقليمية وازنة ومن المهم التلاقي والتقارب والوقوف معاً على أرضية توافقية تضمن القضاء على كل ما يحقق الاضطرابات السياسية و النعرات الإثنية.

وأكد أن مصر تدشن لمرحلة التلاقي والتعاون والتفاهم المشترك والحل الدبلوماسي لكل ما يتبقى من أمور ثانوية عالقة لا تقوى على المساس بسفينة العلاقات المصرية التركية الضخمة.

وقد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى أنقرة فى زيارة رسمية للجمهورية التركية تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان.