شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: زيارة الرئيس السيسي لتركيا جاءت فى توقيت دقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا تشهد عهد جديد في العلاقات المصرية التركية، التى تعد من أهم العلاقات المشتركة في المنطقة على الصعيد الاقتصادي والسياسي، حيث تملك كل من تركيا ومصر قوة إقليمية ووزن لايستهان بها، في ظل التوقيت الدقيق والصراعات المتزايدة نتيجة العدوان الغاشم على غزة من جهة، مع تعدد جبهات الصراع من لبنان واليمن الذى يسهم في حالة من عدم الاستقرار بالمشهد.

وأشارت "الشعولي"، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن التعاون الاقتصادي من أهم النقاط التي تتطرقت إليها هذه الزيارة، في ضوء المساعي لتحديث اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، من أجل زيادة حجم التجارة البينية لتصل إلى 15 مليار دولار، مؤكدة أن تركيا اكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر، مؤكدة أيضا أهمية زيادة حجم الاستثمارات التركية بالسوق المصري، في ظل الحوافز والتسهيلات التي تمنحها الدولة المصرية لكافة المستثمرين.

وأضافت أن هذه الزيارة تعكس مستقبل جديد للعلاقات المصرية التركية، وتؤكد على خبرة وحكمة الدبلوماسية المصرية، في إدارة الأزمات وقدرتها على اذابة الجليد واستعادة كافة العلاقات الدبلوماسية بحنكة ورصانة، ودحض كافة المخططات التى تنال مننا بكل قوة وجرأة، لتحقيق مكاسب وطنية.