شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: زيارة السيسي إلى تركيا تاريخية وتحمل دلالات عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب وليد فتحي فرعون، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا تحمل دلالات عظيمة تؤكد نجاح الدولة في ترسيخ سياساتها الحكيمة الرشيدة الني تحمل رسائل سلام للجميع وترفض رفضًا قاطعًا التدخل في شؤونها.



وأكد فرعون في تصريحات له، أن الزيارة تأتي في ظل أوضاع إقليمية راهنة غير مستقرة وحروب وصراعات ضارية، الأمر الذي سينعكس بالطبع على مستقبل المنطقة وسيساهم في تعزيز الاستقرار والأمن وانهاء معاناة الشعوب.



وأشار إلى أن ما شهدته الزيارة من اتفاقيات عظيمة ورسائل موحدة قائمة على الاخترام المتبادل النابع من الإرث المشترك تؤكد أننا في انتظار مرحلة قادمة ستجني ثمارها الايجابية ليس شعبي البلدين فقط بل شعوب المنطقة بأثرها.