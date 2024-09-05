بوتين: اجتمعت مع مؤسس تليجرام منذ فترة طويلة ولم أتواصل معه بعد ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه اجتمع مع مؤسس تطبيق تليجرام، بافل دوروف، الذي يواجه اتهامات جنائية محتملة في فرنسا، في العاصمة الروسية موسكو منذ فترة طويلة.

وقال بوتين، في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، "لقد كان اجتماعا مع رجال الأعمال. ولم نجتمع سويا منذ ذلك الحين، ولم نظل على اتصال أبدا."

ونفى بوتين الاجتماع مع دوروف المولود في روسيا قبل وقت قصير من اعتقاله في باريس.

ومن ناحية أخرى، انتقد بوتين الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية ضد الملياردير.

وقال مكتب المدعي العام في باريس إن المحققين يتهمون دوروف بعدم التعاون بشكل كاف مع السلطات في التحقيقات الجنائية والمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم جنائية عبر تطبيق تليجرام، من بين أمور أخرى.

ويشتبه منتقدو تليجرام أيضا في أن دوروف يعمل مع السلطات الأمنية الروسية، الأمر الذي ينفيه دوروف.