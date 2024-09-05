أميرة سعودية تلغي شرطا وزاريا من خلال هاتفها وعلى الهواء مباشرة

ياسر رشاد - القاهرة - انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل، لأميرة سعودية، خلال مشاركتها في جلسة حوارية على الهواء مباشرة، والذي أثار جدلا وتفاعلا واسعا فيما بينهم.

وفي الفيديو، قامت نائب وزير السياحة السعودي، الأميرة هيفاء آل سعود، أمس الأربعاء، بتغيير شرط وزاري، بعد تلقيها طلب من جانب أحد ذوي الاحتياجات الخاصة من طلاب كلية السياحة والآثار، بجامعة الملك سعود.

وتظهر الأميرة السعودية في الفيديو، وهي تقول على الهواء مباشرة "ممكن جوالي"، لتقوم بإلغاء القرار، الذي يشترط أن يكون المرشد السياحي "كامل الحواس".

وقالت الأميرة هيفاء آل سعود، إن هناك أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة "ميزنا ضدهم بهذا الشرط"، ليتم إلغاءه مباشرة أمام الحاضرين.

يشار إلى أنه تم تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، في منصبن نائبا وزير السياحة بالمرتبة الممتازة، بقرار ملكي صدر في شهر يوليو 2022.