"سرايا القدس"- كتيبة جنين: نستهدف قوات وآليات العدو بمحور شارع نابلس محققين إصابات مباشرة

ذكرت "​سرايا القدس​"- كتيبة جنين، أنّ "مقاتلينا يتصدّون لقوّات العدو في محيط المنزل المحاصر، ويستهدفون قوّات العدو والآليّات العسكريّة في محور شارع نابلس، بزخّات من الرّصاص والعبوات النّاسفة، محقّقين إصابات مباشرة"، مؤكّدةً أنّ "قتالنا مستمر، وسلاحنا مشرّع في كلّ السّاحات".

وكانت قد أفادت في وقت سابق، بأنّ "مقاتلينا في مجموعات اليامون، يتصدّون لقوّات العدو في محيط منزل محاصر في البلدة".