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"سرايا القدس"- كتيبة جنين: نستهدف قوات وآليات العدو بمحور شارع نابلس محققين إصابات مباشرة

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ذكرت "​سرايا القدس​"- كتيبة جنين، أنّ "مقاتلينا يتصدّون لقوّات العدو في محيط المنزل المحاصر، ويستهدفون قوّات العدو والآليّات العسكريّة في محور شارع نابلس، بزخّات من الرّصاص والعبوات النّاسفة، محقّقين إصابات مباشرة"، مؤكّدةً أنّ "قتالنا مستمر، وسلاحنا مشرّع في كلّ السّاحات".

وكانت قد أفادت في وقت سابق، بأنّ "مقاتلينا في مجموعات اليامون، يتصدّون لقوّات العدو في محيط منزل محاصر في البلدة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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