بري عرض مع معلوف ورحمة للأوضاع العامة وأبرق إلى رئيس مجلس الشورى السعودي مهنئًا

التقى رئيس مجلس النّواب نبيه بري في عين التينة، النّائبَين السّابقين سيزار معلوف وإميل رحمة، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة في لبنان والمستجدّات السّياسيّة.
كما استقبل مدير مكتب آية الله السيد علي السيستاني في لبنان، حامد الخفاف.
على صعيد آخر، أبرق بري لرئيس مجلس الشّورى السّعودي عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ، مهنّئًا بمناسبة تولّيه رئاسة مجلس الشّورى في السّعوديّة.
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