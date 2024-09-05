أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، بأنّ "قاضي التّحقيق الأوّل في بيروت بلال حلاوي استجوب مديرَي المخابرات السّابقَين في الجيش اللبناني روبير فاضل وكميل ضاهر، في دعوى الإثراء غير المشروع المقامة ضدّهما، بحضور وكلاء الدّفاع عنهما"، مشيرةً إلى أنّ "في نهاية التّحقيق، قرّر تركهما بسندات إقامة، على أن يستدعيهما إلى جلسة لاحقة".

كانت هذه تفاصيل خبر حلاوي استجوب مديرَي المخابرات السابقَين روبير فاضل وكميل ضاهر بدعوى إثراء غير مشروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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