الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفين جويين قادمين من لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي ، اليوم ، عن تمكنه من اعتراض هدفين جويين مشبوهين تم إطلاقهما من الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار عمليات الدفاع الجوي ، وأكدت مصادر الجيش أنه لم تسجل أي إصابات نتيجة لهذا الاعتراض.

وفي سياق متصل، أشار الجيش إلى أنه نفذ عملية قصف استهدفت البنية التحتية لحزب الله في منطقة قانا بجنوب لبنان. وجاء هذا الهجوم كجزء من استجابة لإطلاق الأهداف الجوية المشبوهة، وذلك ضمن العمليات العسكرية الرامية إلى حماية الأمن الوطني الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن العملية جاءت بعد تقييم دقيق للوضع، وتهدف إلى الحد من القدرات العسكرية لحزب الله التي تشكل تهديداً للأمن في المنطقة. وأضاف أن الجيش سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين الإسرائيليين وضمان استقرار الأوضاع الأمنية.

السفير الأمريكي لدى إسرائيل: واشنطن علقت شحنة أسلحة واحدة فقط لإسرائيل وتم تضخيم المسألة

أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، جاكوب لو ، أن الولايات المتحدة قامت بتعليق شحنة أسلحة واحدة فقط لإسرائيل، مشيراً إلى أن هذه القضية تم تضخيمها في وسائل الإعلام.

وفي تصريحات له اليوم، أوضح جاكوب أن واشنطن لم توقف دعمها العسكري لإسرائيل، وأن العلاقات الأمنية بين البلدين لا تزال قوية ومتينة. وقال: "علّقنا شحنة واحدة فقط، وهي مسألة إجرائية بحتة تم تضخيمها بشكل غير مبرر. التزامنا بأمن إسرائيل ثابت ولا يتزعزع".

وأضاف السفير أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم إسرائيل في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والعسكري، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين قائمة على أساس من الشراكة الاستراتيجية العميقة.

وأشار جاكوب إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل بشكل وثيق مع الحكومة الإسرائيلية لضمان توفير كل ما يلزم لحماية أمنها في ظل التحديات التي تواجهها.

وزير الخارجية التركي: المجازر الإسرائيلية مستمرة في غزة ونتنياهو هو المسؤول الأول

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم، أن المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة مستمرة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.

وفي تصريحات إعلامية، شدد فيدان على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيراً إلى أن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية لوقف الهجمات الإسرائيلية وحماية المدنيين.

وقال فيدان: "ما يحدث في غزة هو مجازر ضد الإنسانية، ونتنياهو هو المسؤول الأول عن هذه الجرائم التي يجب أن تتوقف فوراً". وأضاف أن استهداف المدنيين الأبرياء في القطاع يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن تركيا ستواصل العمل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والدول الفاعلة، لوقف التصعيد وتقديم المساعدة الإنسانية لسكان غزة.

وأكد أن بلاده لن تتراجع عن دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة، مشدداً على أهمية إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل في المنطقة.