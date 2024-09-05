المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يوافق على إنشاء هيئة عربية للدواء ومقرها القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، على إنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد) واعتماد آلية عملها، وفقاً للمقترح المقدم من جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك في القرار الصادر عن أعمال الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، والتي عقد اليوم الخميس، بمقر الامانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، والوزراء المعنيين في الدول العربية.

وأكد القرار على عدم إلزام الدول العربية بشراء الأدوية بشكل موحد أو بالتسجيل الموحد للأدوية أو اعتماد مصانع الأدوية بشكل موحد وبما لا يخالف الأنظمة المعمول بها في الدول العربية، إلا في حال توافقت الدول العربية على غير ذلك.

ورحب المجلس باستضافة جمهورية مصر العربية لمقر الوكالة العربية للدواء، وتقديم الشكر لمصر على ما اتخذته من خطوات في سبيل تفعيل إنشائها.