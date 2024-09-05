أضرار مادية جراء سقوط 3 قذائف في راموت نفتالي بالجليل الأعلى

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 12 الإسرائيلية ، اليوم ،بأن ثلاث قذائف سقطت في منطقة راموت نفتالي بالجليل الأعلى، مما أسفر عن أضرار مادية في عدة مواقع.

وقالت القناة إن القذائف تسببت في تدمير بعض الممتلكات الخاصة والعامة، ولكن لم تُسجل إصابات بشرية حتى الآن ، وأضافت أن فرق الطوارئ والإنقاذ وصلت إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة وإجراء تقييم شامل للأضرار.

كما أكدت السلطات الإسرائيلية أنها تعمل على تحديد مصدر القذائف وتقييم الوضع الأمني في المنطقة. هذا ويأتي الهجوم في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث دعت السلطات المحلية إلى توخي الحذر واتباع التعليمات الأمنية.

الرئيس ماكرون يكلف ميشيل بارنييه بتشكيل حكومة جديدة

أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم أن الرئيس إيمانويل ماكرون كلف ميشيل بارنييه، المفوض الأوروبي السابق والمفاوض البارز في قضايا بريكست، بتشكيل حكومة جديدة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الرئيس ماكرون لإعادة تشكيل الحكومة وتعزيز الاستقرار السياسي في فرنسا.

وفي تصريح رسمي، أكد الرئيس ماكرون أن ميشيل بارنييه يتمتع بخبرة واسعة في السياسة الدولية والشؤون الأوروبية، ويُعتَبر الخيار الأمثل لقيادة المرحلة القادمة من الإصلاحات الحكومية. وأوضح ماكرون أن تكليف بارنييه يأتي في وقت حاسم للبلاد، حيث يتطلب الوضع الحالي قيادة قادرة على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية بفعالية.

من جانبه، أعرب ميشيل بارنييه عن شكره للرئيس ماكرون على الثقة التي منحها له، وأكد التزامه بالعمل على تحقيق أهداف الحكومة الجديدة، بما في ذلك تحسين الاقتصاد وتعزيز العلاقات الدولية. وبدأ بارنييه بالفعل مشاورات مع مختلف الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، التي من المتوقع أن تُعلَن تفاصيلها في الأسابيع القادمة.

حماس: استمرار عمليات الاحتلال في الضفة الغربية جريمة حرب وحملة إبادة ضد شعبنا

اتهمت حركة حماس الحكومة الإسرائيلية بممارسة جريمة حرب مستمرة في الضفة الغربية، ووصفت الحملة العسكرية التي تشنها ضد قطاع غزة والضفة الغربية بأنها "حملة إبادة".

وفي بيان أصدرته اليوم، قالت حماس إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه وتصفية قضيته. وأكدت الحركة أن استمرار هذه العمليات يمثل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

ودعت حماس الشعب الفلسطيني إلى التصعيد ضد المستوطنين في كافة أنحاء الأراضي المحتلة، مؤكدة على ضرورة الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ومواجهة محاولات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين وتغيير واقع الأرض.

وأضافت الحركة في بيانها أن الحكومة الإسرائيلية تستغل الأوضاع الحالية لتكثيف اعتداءاتها، مشيرة إلى أن التصعيد العسكري يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية ضيقة على حساب معاناة الشعب الفلسطيني.