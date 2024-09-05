النواب بو صعب وكنعان وأبي رميا والان عون وصلوا الى الديمان للقاء الراعي

وصل النواب الياس بو صعب وابراهيم كنعان وسيمون أبي رميا والان عون للقاء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في الديمان. واشار كنعان قبيل اللقاء، الى اننا "أتينا لنأخد بركة الراعي لنعلم كيف سننقذ البلد"، لافتا الى ان ""الوفاء هو للقضية ونحن ما زلنا في مكاننا ولم نتغيّر".

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