الحاج حسن بحث مع مدير معهد الدراسات الزراعية في إيطاليا بالمشاريع المشتركة بين الجانبين

وصل وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​ إلى ​إيطاليا​، على رأس وفد مؤلّف من الوزيرة السّابقة وفاء الضيقة حمزة، سالم درويش وحسين السقا، تلبيةً لدعوة معهد الدّراسات المتوسطيّة الزّراعية في باري-إيطاليا.

استهلّ الحاج حسن زيارته بلقاء مدير المعهد ماوريسيو رايللي ونائبه بياجيو ترليتزي، روزانا كالياريلو، رولا خضرا ومارون المجبر وقد تناول الاجتماع، بحسب بيان، "العلاقات التّاريخيّة بين المعهد ولبنان، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة بين الجانبين".