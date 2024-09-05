أكّدت "​سرايا القدس​"- كتيبة جنين، أنّ "مقاتلينا في مجموعات اليامون يتصدّون لقوّات العدو في محيط منزل محاصر، ويستهدفون قوّات العدو والآليّات العسكريّة بزخّات من الرّصاص والعبوات النّاسفة، محقّقين إصابات مباشرة"، مشدّدةً على أنّ "قتالنا مستمر، وسلاحنا مشرّع في كلّ السّاحات".

كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس"- كتيبة جنين: نتصدى لقوات العدو بمحيط منزل محاصر في اليامون محققين إصابات مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.