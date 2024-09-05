ا ف ب: السلطات العراقية اعلنت شراء 12 مروحية قتالية من إيرباص

اتفقت سلطات العراق مع شركة "إيرباص" الأوروبية على "شراء 12 مروحية قتالية متعددة المهام من طراز كاراكال H225M". وافادت وكالة "فرانس برس"، بأن "وقع الاتفاق ممثل لـ"إيرباص هيليكوبترز" ولواء من القوات الجوية العراقية في مقر وزارة الدفاع في بغداد بحضور وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي والسفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل".

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