قرار من محافظ البحيرة بشأن المعلمين العاملين بأماكن خارج محال إقامتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

تقدم 12 نائبًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بطلب للدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة يتضمن عدد من المطالب المتعلقة بالمعلمين سواء المنتدبين أو الذين يعملون بإدارات خارج محال إقامتهم.

وحمل الطلب 4 نقاط أساسية في ظل استلام دفعة جديدة من المعينين بوزارة التربية والتعليم

- عودة جميع المنتدبين إلى إداراتهم الأصلية.

- نقل جميع المدرسين الذين أمضوا أكثر من 15 خارج إدارتهم ومحل إقامتهم إلى إدارتهم

- توفيق أوضاع المدرسين المعينين خارج إداراتهم فى مسابقة الـ 30 ألف معلم الأخيرة حسب الحالات الإنسانية والظروف الخاصة.

- توزيع المدرسين الجدد المعينين فى مسابقة 30 ألف معلم بدلا منهم.

وقال النائب عادل الطنيخي عضو مجلس الشيوخ إن الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة استجابت للطلب ووجهت مديرية التربية والتعليم بالبدء الفورى فى تنفيذ ما جاء به.