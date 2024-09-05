"فرحتها انكسرت وعريسها طفش".. صالون تجميل يحرم "شيرين" من زفافها في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 - محافظات:

قبل زفافها بيومين ذهبت "شيرين السيد أبو العلا" البالغة من العمر 22 عامًا، إلى أحد صالونات التجميل بمدينة القنطرة شرق التابعة لمحافظة الإسماعيلية، لتظهر بشكل مختلف وجذاب بجوار عريسها فى الكوشة، ولكن تحولت رحلتها إلى صالون التجميل إلى كارثة حطمت حياتها.

انكشفت أحداث هذه القصة المأساوية بعدما توجهت "شيرين" إلى مركز شرطة القنطرة شرق، برفقة والدها، لتحرير محضر تتهم فيه صاحبه صالون تجميل تدعي" ن. د"، بالتسبب في تشويهها عبر استخدام مواد ضارة خلال قيامها بفرد شعرها بالبروتين، قبل حفل زفافها مما تسببت في حرق شعرها وجسدها.

وعن تفاصيل الواقعة، قالت "شيرين"، إنها ذهبت يوم الحنة إلى صالون التجميل برفقة عريسها، وطلبت منها الكوافيرة غسل شعرها، بعدها أحضرت لها مستحضر تجميل "كريم شعر" مجهول، فى طبق كبير، و دهنت شعرها وبعد لحظات شعرت العروس بألم شديد فى رأسها ورقبتها وأذنها، فاستنجدت بالكوافيرة، ولكنها قالت لها "روحى اغسلى شعرك فى بيتكم"، لتعود بعدها إلى المنزل ليتم تجهيزها للعريس، ولكنها تفاجئت بتساقط شعرها عند غسله، واحتراق فروة رأسها، وعندما شاهد زوجها شعرها تركها وهرب - وفقا لروايتها-.

الأمر ذاته أكده والد العروس، الذى كشف فى تصريح إعلامي له، أن ابنته أصيبت بحالة نفسية سيئة، بعدما ألغى العريس حفل الزفاف وتهرب هو وعائلته، مضيفا: " الفرح بقى مأتم ومش عارفين ننام من يوميها"

وذكر والد عروس الإسماعيلية، أنه عرض ابنته على أطباء تجميل لفحصها وعلاج الحروق التى تسببت فى تأكل فروة رأسها وتساقط شعرها، وجميعهم أكدوا أن العلاج سيستغرق وقتا طويلا.

وناشد الأب، القضاء بمعاقبة صاحبة صالون التجميل، لتسببها في إفساد فرحة ابنته وتشويهها، وإصابتها بصدمة نفسية.

بدورها ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، القبض على صاحبة صالون تجميل، وجرى عرضها على النيابة العامة التى قررت إخلاء سبيلها بضمان مالى قدره 3 آلاف جنيه على ذمة قضية.