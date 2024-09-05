مصرع نقاش صعقا بالكهرباء أثناء عمله في دهان شقة بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

لقى شاب مصرعه صعقا من سلك كهربائي مكشوف أثناء عمله فى دهان إحدى الشقق السكنية بمدينة سنورس بالفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية - مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد حسنى مريز مأمور قسم شرطة مركز سنورس بمصرع عبد الرحمن أ ع – 24 عاما – نقاش .

كشفت التحريات التى قادها العميد هانى تعيلب رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع شرق الفيوم، تحت إشراف اللواء محمد العربى مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، أن الشاب كان يعمل بإحدى الشقق السكنية بمدينة سنورس، وأثناء قيامه بدهان سقف الشقة التى يعمل بها، صعقه التيار الكهربائى من سلك مكشوف، فلقى مصرعه فى الحال.

جرى نقل جثة الشاب لمشرحة مستشفى سنورس المركزى، وأخطرت نيابة المركز و التى تتولى التحقيق.