قوات الاحتلال تقتحم محيط المستشفى الحكومي في جنين وتحاصر مبنى البلدية

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، محيط المستشفى الحكومي في مدينة جنين، في خطوة وصفها شهود العيان، بأنها استعراض لقوة عسكرية مكثفة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن العملية العسكرية تسببت في حالة من الفوضى والخوف بين المرضى وموظفي المستشفى.

في الوقت ذاته، قامت قوات الاحتلال بمحاصرة مبنى البلدية في جنين ومنزلاً في شارع نابلس، حيث أُغلقت الطرق المؤدية إلى هذه المناطق وتم فرض طوق أمني مشدد.

وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية استخدمت الآليات العسكرية والجنود في عمليات الاقتحام والحصار، مما أعاق حركة المدنيين وأدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية في المنطقة.

وأوضح شهود عيان أن العمليات العسكرية تضمنت أيضًا عمليات تفتيش مكثفة واعتقالات عشوائية للمواطنين في المناطق المحاصرة، وأدى الحصار المفروض إلى تعطل العمل في مؤسسات المدينة، بما في ذلك تقديم الخدمات الحيوية للمرضى في المستشفى.

وحتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجانب الإسرائيلي حول أسباب وتفاصيل هذه العمليات العسكرية، لكن التصعيد المستمر يعكس حالة التوتر المتزايدة في المنطقة، ويؤكد على التحديات الكبيرة التي يواجهها السكان المحليون.

وطالب مسؤولون محليون وحقوقيون المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين ومؤسساتهم الأساسية.

نادي الأسير: اعتقال 16 فلسطينيًا في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 16 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، ويأتي هذا الاعتقال في إطار الحملة العسكرية المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال في المنطقة.

وأوضح نادي الأسير أن هذه الاعتقالات الجديدة تأتي في سياق الحملة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة التي بدأت قبل فترة، حيث تجاوز عدد الفلسطينيين المعتقلين منذ بدء الحملة أكثر من 195 فلسطينيًا.

وأكد النادي أن الاعتقالات اليومية تأتي ضمن سياق عمليات عسكرية مستمرة تسعى إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وأضاف أن هذه العمليات تزيد من معاناة الأسرى وعائلاتهم، وتشدد من وطأة الظروف الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون في الضفة الغربية.

وأشار نادي الأسير إلى أن معظم المعتقلين في الحملة الأخيرة هم من الشباب والأطفال، مما يسلط الضوء على تأثير الحملة على الفئات العمرية الأصغر، وطالب النادي بضرورة تدخل المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الاعتقالات التعسفية وضمان حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتستمر الحملة العسكرية الإسرائيلية في توسيع نطاق اعتقالاتها، مما يزيد من توتر الأوضاع في المنطقة ويضع ضغوطًا إضافية على سكان الضفة الغربية، الذين يواجهون تحديات كبيرة جراء الإجراءات العسكرية المستمرة.