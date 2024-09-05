وزير الخارجية يستقبل نظيرته الألمانية

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، بمقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك.

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وتكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال،الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير إدارة غرب أوروبا خالد السبيعي، والمستشار في وزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.