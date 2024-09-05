زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب جنوبي بنما

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة “فيراغواس” جنوبي بنما.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 364 كيلومترًا من منطقة “أريناس” الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية تسونامي، كما لم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط