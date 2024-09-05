حملة ترامب تجمع 130 مليون دولار في أغسطس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وحزبه في بيان يوم الأربعاء إنه جرى جمع 130 مليون دولار في أغسطس وإن الأموال المتاحة وصلت بنهاية الشهر إلى 295 مليون دولار.

وجاءت التبرعات أقل قليلا عن مستواها ليوليو تموز عندما جمعت حملة ترامب 138.7 مليون دولار بعدما شهد ذلك الشهر نجاة الرئيس السابق من محاولة اغتيال. وفي نهاية يوليو كانت الأموال المتاحة لدى حملة ترامب 327 مليون دولار.

وتخطت الأموال التي جمعتها حملة نائبة الرئيس الأمريكي الديمقراطية كاملا هاريس تلك التي جمعتها حملة ترامب خلال يوليو تموز الماضي.

ولم تعلن حملة هاريس بعد الأرقام الرسمية التي جمعتها حملة الديمقراطيين في أغسطس .

ويغرق الجانبان الولايات المتأرجحة بالإعلانات التلفزيونية.

وقالت حملة هاريس الشهر الماضي إن الحملة والجهة الرئيسية المسؤولة عن جمع التبرعات بالحزب الديمقراطي جمعتا مبلغا إجماليا قدره 310 ملايين دولار في يوليو.

وأنهى الرئيس جو بايدن في 21 يوليو مساعيه لإعادة انتخابه وأعلن دعمه لهاريس لخوض الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر.

وجاء انسحاب بايدن من السباق وسط جدل بشأن سنه وصحته بعد أداء ضعيف في مناظرة جمعته ضد ترامب في أواخر يونيو.

وأشعل صعود هاريس حماس الحملة الديمقراطية التي كانت متشككة إزاء فرص بايدن.

وكانت استطلاعات الرأي تظهر أن ترامب يحقق تقدما على بايدن بما في ذلك في الولايات المتأرجحة وهو ما بدده دخول هاريس.

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