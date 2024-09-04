إعلان حالة الطوارئ بولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب الانزلاقات الأرضية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حاكم ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية جافين نيوسم، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ بمدينة "رانتشو بالوس فيرديس" في جنوب الولاية تحسبا لحدوث انهيارات أرضية كبرى.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن المدينة تقع على أربعة من أصل خمسة انزلاقات فرعية تشكل مجمع الانزلاقات الأرضية البرتغالية الكبرى، موضحة أن إعلان حالة الطوارئ يأتي بعدما هددت الانزلاقات الأرضية المنازل وتسببت في انقطاع الكهرباء وإمدادات الغاز خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح مكتب الحاكم أن حركة الانزلاقات الأرضية تشهد تسارعا بعد العواصف القوية بالمنطقة خلال العامين الماضي والجاري، فيما لا يمكن للسلطات التنبؤ بنمط وسرعة تحرك الانزلاقات خلال الأسابيع والشهور المقبلة.