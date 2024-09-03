وزير الخارجية ونظيره الجزائري يبحثان تطورات أوضاع غزة

وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء الجهود التي تبذلها الدول العربية والإسلامية، الرامية إلى ضمان استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، كما ناقش الوزيران أهمية التنسيق المشترك لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لكافة القوانين الدولية والإنسانية.
