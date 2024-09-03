"الريجي" ضبطت كميات من السجائر المهربة والمعسّل المزوّر والسجائر الإلكترونية في بعلبك - الهرمل

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، أنها "واصلت جهودها لمكافحة التهريب، وضبطت في هذا الإطار، كميات من السجائر المهربة والمعسّل المزوّر والمهرّب والسجائر الإلكترونية vape بنتيجة عمليات دهم في عدد من بلدات محافظة بعلبك - الهرمل هي: حوش السيد علي والفاكهة واللبوة، بالإضافة إلى حيّ الشراونة في مدينة بعلبك".
واشارت الى انها "سطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".
