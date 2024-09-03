وزير الدفاع البريطاني: تعليق تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل لن يهدد قدرتها على الدفاع عن نفسها

أكد وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي أن "تعليق تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل لن يهدد قدرتها على الدفاع عن نفسها".

وفي وقت سابق، اعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اننا "سنعلق 30 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل منها عتاد يستخدم في صراع غزة الحالي"، موضحا أن "تراخيص التصدير التي سنعلقها تشمل مكونات لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر ومسيرات".

ولفت في هذا السياق، الى ان "تعليق تراخيص صادرات أسلحة إلى إسرائيل ليس حظرا شاملا على السلاح"، معتبرا أن "الإجراء الذي نتخذه لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل". وأكد أن "لندن مستمرة في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي". وشدد على اننا "سنواصل العمل مع إسرائيل على التصدي للتهديد الإيراني".