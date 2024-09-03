الشركة السعودية للنقل البحري: السفينة أمجاد لم تستهدف ولا تزال تعمل بكامل طاقتها وتتجه إلى وجهتها المخطط لها

اعلنت الشركة السعودية للنقل البحري، أن "الناقلة أمجاد لم تستهدف بينما كانت تمر بالبحر الأحمر قرب ناقلة أخرى تعرضت لهجوم"، موضحة أن "السفينة أمجاد لا تزال تعمل بكامل طاقتها وتتجه إلى وجهتها المخطط لها".

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الاميركية، أن "الحوثيين استهدفوا ناقلتي نفط خام، السفينةأم ڤي بلو لاغون I التي ترفع علم بنما وتديرها اليونان والسفينة أم ڤي امجاد التي ترفع علم السعودية وتملكها وتديرها، بصاروخين باليستيين وطائرة بدون طيار، مما أدى إلى إصابة كلتا السفينتين".

واشارت الى ان "كلتا السفينتان محملتان بالنفط الخام. تحمل السفينة أم ڤي أمجاد ما يقرب من مليوني برميل من النفط، وهو ما يقرب من ضعف الكمية الموجودة على متن السفينة أم ڤي دلتا سونيون اليونانية، والتي استهدفها الحوثيون في 21 آب".