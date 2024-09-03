مستوطنون اقتحموا باحات المسجد الأقصى في القدس بحماية الشرطة الإسرائيلية

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "مستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلّة، بحماية الشّرطة الإسرائيليّة، ونفّذوا جولات استفزازيّة، وأدّوا طقوسًا تلموديّةً في باحاته".
وأشارت إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة شدّدت من إجراءاتها العسكريّة في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوّابات الأقصى، وفرضت قيودًا على دخول المصلّين الفلسطينيّين".
يُذكر أنّ الأحد الماضي، اقتحم مستعمرون باحات المسجد أيضًا، بحماية من الشّرطة الإسرائيليّة.
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