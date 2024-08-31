عاجل.. قنص جندي صهيوني في حي الزيتون

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن مقاوم في سرايا القدس، ظهر اليوم السبت، من قنص جندي صهيوني في محيط مسجد ساق الله في شارع طوطح جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأضافت سرايا القدس عبر حسابها، قصفنا بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم جنود وآليات العدو الصهيوني في محور "نتساريم" بعدد من قذائف الهاون العيار الثقيل.

وكانت مصادر عبرية، تحدثت حول إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة بنيران قناص في محور نتساريم وسط قطاع غزة .

اعتقال 22 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 22 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية خلال يومين ، بينهم صحفي وسيدة، بالإضافة إلى أطفال وأسرى سابقين.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، إن عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية التي أعلن عنها الاحتلال في شمال الضفة، الأربعاء الماضي، ارتفع إلى نحو 70 معتقلا، وذلك مع استمرار عدوان الاحتلال في محافظة جنين، واقتحام مناطق مختلفة في الضّفة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و300 مواطن فلسطيني من الضّفة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل ، حيث تواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، إنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها.