ارتقاء المؤذن نصر الدين زيارة في سجن الرملة جراء التعذيب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المقاومة ارتقاء المؤذِن الستيني نصر الدين زيارة، في سجن الرملة جراء التعذيب، بعد حصاره واعتقاله عن طريق الكلاب المُدربة من منزله في حي التفاح بغزة في يناير الماضي.

المؤذِن الستيني نصر الدين زيارة

جيش الاحتلال ارتكب 5 مجازر

في وقت سابق، قالت مصادرُ طبية فلسطينية، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال ارتكب 5 مجازر بحقّ العائلات في القطاع، لترتفعَ حصيلة الشهداء إلى 40691، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية: أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 94060 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أنّ قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحقّ العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 89 فلسطينيًّا، وإصابة 205 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقمُ الإسعاف والدفاع المدني الوصولَ إليهم.